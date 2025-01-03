Российский рынок акций ускорил снижение и теряет более 2%

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,33%, до 2 892,64 и 896,19 пункта соответственно. При этом курс юаня вырос на 9,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 13,799 ₽