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Российский рынок акций ускорил снижение и теряет более 2%

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский рынок акций ускорил снижение в ходе торгов на Московской бирже и теряет более 2%, юань укрепляется к рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Источник: Reuters

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,33%, до 2 892,64 и 896,19 пункта соответственно. При этом курс юаня вырос на 9,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 13,799 ₽

К 12:53 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,13% и находился на отметке 2 821,54 пункта, индекс РТС составил 874,16 пункта (-2,13%). В то же время курс юаня рос на 11,05 коп., до 13,8155 ₽

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.