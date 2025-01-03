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Резервы банковской системы США опустились до минимума с 2020 года

Резервы американской банковской системы, являющиеся ключевым фактором в решении ФРС США продолжать сокращение баланса, упали ниже 3 трлр долларов. Показатель стал самым низким уровнем с октября 2020 года, пишет агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0

Кроме того, резервы показали самое крупное недельное снижение за 2,5 года, упав за неделю до 1 января до 2,89 трлн долларов, на 362 млрд.

«Снижение происходит на фоне динамики конца года, когда банки вынуждены сокращать активности с интенсивным использованием балансов, такие как операции РЕПО, чтобы укрепить свои балансы в регуляторных целях. Это означает, что денежные средства направляются в такие механизмы, как овернайт обратного РЕПО центрального банка, а это приводит к оттоку ликвидности из других обязательств на балансе ФРС», — отмечает Bloomberg.

Балансы по обратному РЕПО выросли на 375 млрд долларов между 20 и 31 декабря, прежде чем упасть на 234 млрд долларов в четверг, добавляет издание.

При этом ФРС США избыточную наличность из финансовой системы через программу количественного ужесточения (QT), а учреждения продолжают погашать кредиты по Программе банковского срочного финансирования. На этом фоне стратеги с Уолл-стрит оценили минимальный комфортный уровень резерва в 3−3,25 трлн долларов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».