Резервы банковской системы США опустились до минимума с 2020 года

Кроме того, резервы показали самое крупное недельное снижение за 2,5 года, упав за неделю до 1 января до 2,89 трлн долларов, на 362 млрд.
«Снижение происходит на фоне динамики конца года, когда банки вынуждены сокращать активности с интенсивным использованием балансов, такие как операции РЕПО, чтобы укрепить свои балансы в регуляторных целях. Это означает, что денежные средства направляются в такие механизмы, как овернайт обратного РЕПО центрального банка, а это приводит к оттоку ликвидности из других обязательств на балансе ФРС», — отмечает Bloomberg.
Балансы по обратному РЕПО выросли на 375 млрд долларов между 20 и 31 декабря, прежде чем упасть на 234 млрд долларов в четверг, добавляет издание.
При этом ФРС США избыточную наличность из финансовой системы через программу количественного ужесточения (QT), а учреждения продолжают погашать кредиты по Программе банковского срочного финансирования. На этом фоне стратеги с Уолл-стрит оценили минимальный комфортный уровень резерва в 3−3,25 трлн долларов.
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