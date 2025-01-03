Резервы банковской системы США опустились до минимума с 2020 года

«Снижение происходит на фоне динамики конца года, когда банки вынуждены сокращать активности с интенсивным использованием балансов, такие как операции РЕПО, чтобы укрепить свои балансы в регуляторных целях. Это означает, что денежные средства направляются в такие механизмы, как овернайт обратного РЕПО центрального банка, а это приводит к оттоку ликвидности из других обязательств на балансе ФРС», — отмечает Bloomberg.