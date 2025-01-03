Регулятор Молдавии повысил тарифы на электроэнергию и тепло на фоне энергокризиса

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Однако на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и покрывает до 80% потребностей Молдавии. После прекращения поставок «Газпрома», она перешла на уголь, которого хватит на 50 суток и прекратила снабжение Молдавии, что грозит блэкаутом.