Регулятор Молдавии повысил тарифы на электроэнергию и тепло на фоне энергокризиса

«Для жителей центральных и южных регионов тариф составит 4,10 лея за кВт-ч ($0,22). Для северных районов стоимость — 4,68 лея за кВт-ч ($0,25)», — говорится в сообщении на сайте НАРЭ по итогам прошедшего в пятницу заседания. Это на 65% и 75%, соответственно, выше прежнего тарифа, который составлял 2,34 лея ($ 0,12), для севера — 2,84 лея ($0,15).
Кроме того, тарифы на тепло выросли во всех регионах. В Кишиневе стоимость тепла увеличилась до 2 510 лей за гКал (около $139), на севере до 2 126 леев ($118), а на юге — до 3 222 леев ($179).
«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с января после отказа правительства Дорина Речана урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн, а Счетная палата республики в $590 млн. В итоге на территории Молдавии и непризнанного Приднестровья были введены режимы чрезвычайного положения и экономия энергоресурсов до урегулирования ситуации.
Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Однако на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и покрывает до 80% потребностей Молдавии. После прекращения поставок «Газпрома», она перешла на уголь, которого хватит на 50 суток и прекратила снабжение Молдавии, что грозит блэкаутом.