Поставки российского краба на рынок РФ в 2024 году выросли на 20%

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Поставки российского краба на внутренний рынок по итогам 2024 года увеличились на 20%, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
«Поставки российского краба на внутренний рынок по итогам 2024 года выросли почти на 20%, примерно до 8 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Частичная переориентация поставок российского краба на внутренний рынок связана с ростом спроса среди массового потребителя, так как краб перестает быть неизвестным и диковинным продуктом для аудитории с высоким уровнем достатка. «По подсчетам NTech, уже за 9 месяцев 2024 года продажи замороженных и охлажденных крабов выросли на 52% в натуральном выражении и на 112% в денежном, консервов и пресервов из этого вида — на 73% и 100% соответственно», — сообщает ВАРПЭ.
По словам президента ассоциации Германа Зверева, в России хоть небольшими темпами, но формируется культура потребления краба — это следствие совместных усилий рыбаков, ретейла и ресторанного сектора по популяризации краба, расширению ассортимента крабовой продукции, отметил он. «Еще пять — десять лет назад клешни, мясо краба можно было приобрести в магазинах премиальной розницы или в дорогих ресторанах, как правило, расположенных в центральной части страны или регионах добычи. Он не был доступен массовому потребителю. Сегодня ситуация меняется: рестораторы, чтобы заменить импортные морские деликатесы, стали расширять меню блюд из краба, расширять закупки, фокусируя свое внимание не только на самого дорого и редкого камчатского краба, но и на более доступные виды», — сказал Зверев.
ВАРПЭ также отмечает, что Россия остается мировым лидером по добыче премиальных видов краба. Так, рыбопромышленники за девять месяцев 2024 года нарастили поставки живого краба на азиатские рынки на 5,1%, до 32,1 тыс. тонн, в то время как замороженного и консервированного — сократили на 7,7%, до 24,9 тыс. тонн. «В России не развита культура потребления живых и охлажденных крабов, а вот к мороженым морепродуктам россияне привыкли. Отсюда и переориентация экспорта продукции», — пояснил Зверев.
Тенденция к увеличению поставок краба на внутренний рынок сохранится и в будущем году, прогнозирует президент ассоциации. Сейчас запасы краба находятся на высоком уровне, подчеркнул он.