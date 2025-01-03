Поставки российского краба на рынок РФ в 2024 году выросли на 20%

По словам президента ассоциации Германа Зверева, в России хоть небольшими темпами, но формируется культура потребления краба — это следствие совместных усилий рыбаков, ретейла и ресторанного сектора по популяризации краба, расширению ассортимента крабовой продукции, отметил он. «Еще пять — десять лет назад клешни, мясо краба можно было приобрести в магазинах премиальной розницы или в дорогих ресторанах, как правило, расположенных в центральной части страны или регионах добычи. Он не был доступен массовому потребителю. Сегодня ситуация меняется: рестораторы, чтобы заменить импортные морские деликатесы, стали расширять меню блюд из краба, расширять закупки, фокусируя свое внимание не только на самого дорого и редкого камчатского краба, но и на более доступные виды», — сказал Зверев.