Перечислены семь причин не пойти на работу, за которые не уволят

Российское законодательство предусматривает возможность не пойти на работу не только из-за сдачи крови. Работники имеют право на выходной день для прохождения диспансеризации — раз в три года для тех, кто моложе 40 лет, ежегодно для сотрудников старше 40 лет и два дня каждый год для пенсионеров.