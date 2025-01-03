Перечислены семь причин не пойти на работу, за которые не уволят

Задержка зарплаты
Задержка заработной платы является законной причиной не работать. Но только если выплату не производят дольше 15 дней. В таком случае работник может оставаться дома.
Сотрудникам нужно написать заявление на имя руководителя, в котором говорится о решении «прогулять» работу. В этом случае зарплату должны будут начислить в полном объеме.
Условия труда
Работодатель обязан не только платить заработную плату, но и обеспечивать правильные условия труда на рабочем месте. Соответствующие правила прописаны в Санитарных правилах и нормах от 1996 года: требования к температуре воздуха, поверхностей, влажности.
Если в помещении, где трудятся сотрудники, сыро, холодно, жарко, либо выявлены другие несоответствия нормам, нужно обратиться к руководству. Если проблема не будет решена, работник, согласно Трудовому кодексу, может не выходить на работу, пока условия труда не улучшатся.
Погодные катаклизмы
Известно, что при плохой погоде российским школьникам разрешают прогулять школу на законных основаниях. Прогулять работу тоже можно, но при более жестких условиях.
Так, минус 35 градусов на термометре может быть недостаточно для того, чтобы не пойти на работу. А вот, например, стихийные бедствия относят к уважительной причине. Иногда при сильном дожде или снегопаде работодатели сами устанавливают для работников удаленный режим, или даже устраивают выходной.
Транспортный форс-мажор
К уважительным причинам прогула относят, в том числе, дорожно-транспортные происшествия. Но тут есть нюансы. Так, если работник, попав в ДТП, ожидал сотрудников ДПС, уволить его нельзя. Проблемы с автомобилем в селах и деревнях с низкой транспортной доступностью тоже могут счесть законной причиной для прогула.
При этом увольнение может грозить сотруднику, прогулявшему работу из-за поломки машины в городе, где есть общественный транспорт — автобусы, трамваи, метро, а также такси. В этом случае добраться до работы, хоть и с опозданием, было бы возможно.
Стоит помнить, что решение по прогулу будет принимать работодатель, рассмотрев всю ситуацию. Поэтому следует собрать все возможные подтверждения форс-мажора.
Сдача крови
Согласно Трудовому кодексу, донор имеет право не выйти на работу в день осмотра для сдачи крови и в день самой сдачи с сохранением заработной платы. Также для работника предусмотрен дополнительный выходной — его можно отгулять на следующий день после сдачи крови либо добавить к ежегодному отпуску.
Не выйти на работу донору можно, даже если работодатель не оформил официальное освобождение. Однако необходимо будет предоставить справку из медицинского учреждения о прохождении осмотра и сдаче крови.
Визит к врачу
Российское законодательство предусматривает возможность не пойти на работу не только из-за сдачи крови. Работники имеют право на выходной день для прохождения диспансеризации — раз в три года для тех, кто моложе 40 лет, ежегодно для сотрудников старше 40 лет и два дня каждый год для пенсионеров.
Однако диспансеризацию необходимо заранее согласовывать с работодателем, написав соответствующее заявление, и после показать справку об ее прохождении.
Помимо этого, не прийти на работу сотрудник может, если ему нужно отлучиться к врачу или на обследование, не только во время диспансеризации. Однако, скорее всего, придется доказывать, что нужен был конкретный врачи и от принимал только в рабочие часы сотрудника.
Личные обстоятельства
К законным основаниям не идти на работу также относят некоторые личные причины, например, рождение ребенка, свадьба, смерть близкого. Работник должен предоставить подтверждающие документы.
Кроме того, в подобных ситуациях возможен отпуск за свой счет.
Не выйти на работу законно также можно при болезни ребенка или другого близкого родственника. В таком случае врач может предоставить больничный на несколько дней.
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