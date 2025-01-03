Nippon Steel «примет меры» в ответ на блокировку продажи U.S. Steel в США

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова была оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США. И действующий президент Джо Байден, и избранный президент Дональд Трамп выступали против сделки. Байден обосновал блокировку сделки «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.