НБКИ: за год доля заемщиков старше 40 лет выросла больше всего по автокредитам

«Рост доли граждан старше 40 лет в 2024 году во многом объясняется реализацией ими отложенного спроса в предыдущем 2023 году. Особенно заметно это было в первой половине 2024 года. Дело в том, что заемщики постарше, в отличие от своих молодых коллег, более консервативны и, как правило, предпочитают автомобили более высокого класса по разумной цене, дефицит которых отмечался в начале 2023 года. Поэтому в 2023 году они реже выходили на авторынок и рынок автокредитования, предпочитая выдержать паузу и подождать насыщения рынка новыми авто. И в начале 2024 года данный отложенный спрос был практически полностью реализован», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.