НБКИ: за год доля заемщиков старше 40 лет выросла больше всего по автокредитам

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Доля заемщиков старше 40 лет выросла сильнее всего в структуре выданных автокредитов в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
«В январе-ноябре 2024 года в структуре выданных автокредитов сильнее всего увеличились доли заемщиков старше 40 лет. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля граждан старше 50 лет выросла на 1,3 процентный пункт (п. п.), а заемщиков от 40 до 50 лет — на 0,5 п. п.», — говорится в сообщении.
При этом, по данным НБКИ, доля граждан моложе 30 лет также незначительно выросла в 2024 году — на 0,2 п. п. В то же время единственными заемщиками, доля которых в возрастной структуре сократилась, оказались граждане от 30 до 40 лет. Их доля сократилась на 2 п. п., тем не менее именно они остались самой массовой категорией заемщиков по выданным автокредитам в январе-ноябре 2024 года (33,8%).
Также в сообщении отмечается, что наименьшей возрастной группой заемщиков в этом сегменте розничного кредитования являются граждане моложе 30 лет (15,8%). При этом доли граждан от 40 до 50 лет и старше 50 лет составляют 29% и 21,4% соответственно.
«Рост доли граждан старше 40 лет в 2024 году во многом объясняется реализацией ими отложенного спроса в предыдущем 2023 году. Особенно заметно это было в первой половине 2024 года. Дело в том, что заемщики постарше, в отличие от своих молодых коллег, более консервативны и, как правило, предпочитают автомобили более высокого класса по разумной цене, дефицит которых отмечался в начале 2023 года. Поэтому в 2023 году они реже выходили на авторынок и рынок автокредитования, предпочитая выдержать паузу и подождать насыщения рынка новыми авто. И в начале 2024 года данный отложенный спрос был практически полностью реализован», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.