Мишустин призвал продолжать финансировать создание аэропортов

Шувалов рассказал и о запуске новых школ, создание которых кредитуют «Сбер» и ВЭБ. Он отметил, что это новая модель — по сути, инфраструктурная ипотека, когда за счёт публичного ресурса с привлечением денежных средств коммерческих банков создаётся объект, за который потом региональный и федеральный бюджет постепенно рассчитывается.