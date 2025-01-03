Мишустин призвал продолжать финансировать создание аэропортов

Премьер провел встречу с председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Они обсудили итоги работы госкорпорации в 2024 году, а также участие ВЭБ в создании социальной инфраструктуры, развитии электротранспорта, в строительстве и реконструкции аэропортов.
Шувалов рассказал, что девять аэропортов сейчас строятся в рамках Фабрики проектного финансирования, кроме того, есть заявки на строительство еще шести — в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Он отметил, что базовая инфраструктура позволит «расшить» самые узкие места.
«Поэтому нужно продолжать её финансировать, обязательно», — подчеркнул Мишустин, говоря о развитии аэропортовой инфраструктуры.
«Кратный мультипликатор будет от таких вещей, для промышленности, для смежных отраслей», — добавил он.
Шувалов рассказал и о запуске новых школ, создание которых кредитуют «Сбер» и ВЭБ. Он отметил, что это новая модель — по сути, инфраструктурная ипотека, когда за счёт публичного ресурса с привлечением денежных средств коммерческих банков создаётся объект, за который потом региональный и федеральный бюджет постепенно рассчитывается.
Глава ВЭБ сообщил, что 22 новых школы в регионах уже созданы, а всего должны запустить 69 таких проектов.
«Посмотрим, как дела будут дальше обстоять, я уверен, что это будет очень востребовано. Тем более, что около 61 тысячи детей будут посещать эти новые школы в ближайшем будущем», — отметил Мишустин.