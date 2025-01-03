Мишустин поручил ВЭБ.РФ расширять набор инструментов поддержки

Шувалов на встрече рассказал, что в настоящий момент запрашиваемое участие всей группы ВЭБа в различных проектах не менее 18 трлн рублей. Он обратился к премьеру с просьбой дать поручение министерству экономического развития, министерству финансов совместно с Центральным банком и организациями развития просчитать, сколько кредитного ресурса при поддержке ВЭБ. РФ необходимо дать экономике в ближайшие шесть лет. «При тех инструментах, которые мы используем и в которых вы принимаете активное участие, это как раз декомпозиция национальных целей на программы как федеральных органов исполнительной власти, так и регионов, которая счетна. То есть мы можем кредитный ресурс аналитическим способом посчитать. И обязательно это сделаем. Мы это поручение, согласовав с вами, дадим», — заверил премьер.