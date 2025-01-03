Мишустин поручил ВЭБ.РФ расширять набор инструментов поддержки

«Очень важно и дальше расширять инструменты поддержки. Сейчас новые нюансы появились, связанные с более внимательным отношением к импортозамещению. А это внедрение и программного обеспечения, и технологий российского производства. Это также наращивание выпуска высокотехнологичной продукции, создание новых рабочих мест», — сказал премьер. «Все это — инструменты, которые ВЭБ внедряет, которыми он владеет и которые измеряет», — добавил он.
По мнению Мишустина, ВЭБ.РФ является одним из ключевых институтов развития страны, поддерживающим практически все отрасли экономики, вместе с коммерческими банками занимающийся финансированием направлений, связанных с достижением национальных целей развития. «Это вопросы технологического лидерства, суверенитета в экономике, промышленности, технологиях», — уточнил премьер.
Шувалов на встрече рассказал, что в настоящий момент запрашиваемое участие всей группы ВЭБа в различных проектах не менее 18 трлн рублей. Он обратился к премьеру с просьбой дать поручение министерству экономического развития, министерству финансов совместно с Центральным банком и организациями развития просчитать, сколько кредитного ресурса при поддержке ВЭБ. РФ необходимо дать экономике в ближайшие шесть лет. «При тех инструментах, которые мы используем и в которых вы принимаете активное участие, это как раз декомпозиция национальных целей на программы как федеральных органов исполнительной власти, так и регионов, которая счетна. То есть мы можем кредитный ресурс аналитическим способом посчитать. И обязательно это сделаем. Мы это поручение, согласовав с вами, дадим», — заверил премьер.
Кроме того, глава российского правительства обсудил со своим собеседником итоги деятельности госкорпорации в минувшем году, а также поздравил всех сотрудников ВЭБ.РФ с новогодними праздниками.