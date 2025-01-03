Минобороны хочет взыскать с МГТУ имени Баумана более 38 млн рублей

Это не первый иск Минобороны к МГТУ имени Баумана. В 2024 году ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании неустойки в размере 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Цена контракта составляла 42,4 млн рублей. Суд тогда требования Минобороны удовлетворил.