Минобороны хочет взыскать с МГТУ имени Баумана более 38 млн рублей

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны [РФ] к ответчику — МГТУ имени Баумана — о взыскании 38 млн 300 тыс. 416 рублей. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — сказано в документе.
Как сказано в судебных документах, в качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается.
Это не первый иск Минобороны к МГТУ имени Баумана. В 2024 году ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании неустойки в размере 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Цена контракта составляла 42,4 млн рублей. Суд тогда требования Минобороны удовлетворил.