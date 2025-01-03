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Минобороны хочет взыскать с МГТУ имени Баумана более 38 млн рублей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом сказано в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны [РФ] к ответчику — МГТУ имени Баумана — о взыскании 38 млн 300 тыс. 416 рублей. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — сказано в документе.

Как сказано в судебных документах, в качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается.

Это не первый иск Минобороны к МГТУ имени Баумана. В 2024 году ведомство обратилось в суд с требованием о взыскании неустойки в размере 413 399 рублей за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием. Цена контракта составляла 42,4 млн рублей. Суд тогда требования Минобороны удовлетворил.