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Курс гривны упал до исторического минимума

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Курс гривны к доллару США упал до исторического минимума — 42,03 гривны за один доллар. Однако в феврале 2022 года Нацбанк Украины установил фиксированный курс гривны к американской валюте — 29,25 гривны за доллар.

С октября 2023 года на Украине был введен управляемый гибкий курс национальной валюты. С того времени курс гривны по отношению к доллару постепенно снижается.

Летом сообщалось, что Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В августе стало известно, что объем гривневых вкладов сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до $9,5 млрд в эквиваленте.