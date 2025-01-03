Евро стремится к доллару. Какие факторы влияют на европейскую валюту

Среди причин ослабления европейской валюты называют и прекращение транзита российского газа через Украину. С учетом всех обстоятельств доллар в перспективе будет стоить дороже евро, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: "Инвесторы ожидают, что Трамп будет ослаблять еврозону своими действиями. Если у страны ухудшается торговый баланс, то есть она меньше начинает экспортировать и больше импортировать, то складывается картина идеального шторма для евро. С одной стороны, Европу будут пересаживать на импорт из США, с другой, отрезать от дешевых энергоресурсов, которые она могла бы получать, сохрани она хоть какие-то отношения с Россией. Кроме того, на ЕС будут перекладывать финансирование конфликта, что вызывает естественные экономические проблемы, которые были и до этого. Происходящее заставит, возможно, Европейский центральный банк снижать ставки сильнее, чем это делает ФРС США, что тоже является фактором ослабления евро.