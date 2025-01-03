Эксперты рассказали, какие потрясения ждут нефтяной рынок в 2025 году

Если в конце 2023 года ожидалось, как уже выяснилось сейчас, безосновательно, что котировки барреля в 2024 году будут расти, то на 2025 год однозначных прогнозов почти никто не делает.
По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, цена на нефть будет во много определяться политикой новой администрации США как в отношении собственного нефтяного сектора, то есть стимулов увеличения добычи, так и с точки зрения торговых ограничений. Последние могут привести к замедлению роста экономик развивающихся стран, в частности крупнейшего импортера нефти — Китая. Вторым важным фактором будет являться следование ОПЕК+ намеченным планам по добыче. Последние договоренности предусматривают постепенное увеличение примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с), что может закрыть рост потребления. А дополнительное производство в странах, не входящих в альянс (на американском континенте в основном), может привести к избытку предложения и снижению цен.
При этом аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко сомневается в резком наращивании добычи нефти в США после прихода к власти Дональда Трампа. Снижение цены на нефть невыгодно американским нефтяным компаниям. Добыча в США действительно будет увеличиваться, но постепенно, а темпы роста будут не очень значительными. Кроме этого, рынок уже закладывает в цену примерно 2% увеличение роста добычи в США.
Эксперт также не отрицает возможность нового витка торговой войны между США и Китаем. Трамп уже пообещал поднять таможенные тарифы на товары из Мексики Канады и Китая. Соответственно, это приведет к негативным последствиям для экономик этих стран. Вместе с тем Китай уже предпринимает определенные шаги по стимулированию своей экономики. Как следствие, это может в определенной степени «смягчить удар».
Также Дудченко не считает, что спрос на нефть сейчас может упасть в результате перехода Китая на электромобили (EV). Эта точка зрения является пока весьма спорной. Действительно отмечается, что число EV в Китае достаточно существенно растет, однако от общего количества автомобилей их доля не превышает 10%. Поэтому замедление китайской экономики не окажет существенное влияние на рынок нефти в 2025 года. Цифры по замедлениям темпа роста также уже находятся в котировках.
Основным рисками для нефтяных цен эксперт видит в развале сделки ОПЕК+, тогда цены просто рухнут вниз, или в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за активного вмешательства в него Дональда Трампа, что, наоборот, может подтолкнуть цены к стремительному росту.
Что касается российской нефти, то доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина считает, что в 2024 году наша нефтяная отрасль показала устойчивый рост за счет перераспределения поставок в разные страны. Около 90% нефти ушло в Индию и Китай, основная часть нефтепродуктов — в Турцию. Скидка на российскую нефть оставалась стабильной в границах 10−14 долл. за баррель. Принципиального изменения ситуации в 2025 году ждать не стоит. Скорей всего ситуация останется стабильной, считает эксперт.