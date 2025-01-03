Эксперты рассказали, какие потрясения ждут нефтяной рынок в 2025 году

По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, цена на нефть будет во много определяться политикой новой администрации США как в отношении собственного нефтяного сектора, то есть стимулов увеличения добычи, так и с точки зрения торговых ограничений. Последние могут привести к замедлению роста экономик развивающихся стран, в частности крупнейшего импортера нефти — Китая. Вторым важным фактором будет являться следование ОПЕК+ намеченным планам по добыче. Последние договоренности предусматривают постепенное увеличение примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с), что может закрыть рост потребления. А дополнительное производство в странах, не входящих в альянс (на американском континенте в основном), может привести к избытку предложения и снижению цен.