Эксперт заявил об угрозе российскому бизнесу из-за роста зарплат

«Если компании продолжат идти на поводу у сотрудников, слепо следуя за рынком в повышении зарплат, их ждет печальный итог. Рынок будет очищаться от неэффективных игроков, а вместе с ними — от тех сотрудников, которые своими действиями лишь ускорили падение компании», — заключил эксперт.