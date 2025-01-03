Дом из «Один дома» купили перед Рождеством

Дом в пригороде Чикаго в георгианском стиле с пятью спальнями и шестью ванными, показанный в рождественской классике 1990 года «Один дома» и продолжении 1992 года «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», был выставлена на продажу за 5,25 миллиона долларов в мае.
Как сообщило издание, на сайте Coldwell Banker Realty, где продавался особняк, статус лота к Рождеству сменился на «продажа ожидается», то есть продавец принял предложение о покупке.
Маколей Калкин, сыгравший в «Один дома» главного героя Кевина Маккалистера, говорил, что думал о покупке дома, когда тот появился на рынке, «просто ради смеха».
Дом площадью 836 квадратных метров построен в 1921 году. В нем есть четыре камина, две прачечные, две гидромассажные ванны, барная стойка, зона отдыха, тренажерный зал, кинозал и крытая спортивная площадка.