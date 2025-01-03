Дом из «Один дома» купили перед Рождеством

Дом в пригороде Чикаго в георгианском стиле с пятью спальнями и шестью ванными, показанный в рождественской классике 1990 года «Один дома» и продолжении 1992 года «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», был выставлена на продажу за 5,25 миллиона долларов в мае.