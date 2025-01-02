В Сербии заявили, что остановка поставок газа из РФ через Украину не нанесет ущерба

«Возможно, европейский рынок почувствует определенные последствия, но мы постараемся не допустить их влияния на Сербию», — отметила министр, добавив, что для республики важно иметь достаточные запасы энергоресурсов, а также поддерживать стабильные цены, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Дедович-Ханданович отдельно указала на то, что строительство «Балканского потока» было завершено в разгар пандемии COVID-19 благодаря стратегическому видению президента Александара Вучича и правительства Сербии.
Министр подчеркнула, что на данный момент запасы газа составляют 440 млн кубических метров, а угля — 1,6 млн тонн. «Мы продолжим тщательно планировать и заботиться о доступности энергоресурсов, увеличивать резервы, а также обеспечивать бесперебойное снабжение всеми видами энергии. Некоторые наши объекты превысили свой экономический срок службы, их необходимо модернизировать, чтобы можно было на них рассчитывать. Думаю, что 2025 год станет годом, в котором мы будем вынуждены провести капитальный ремонт, чтобы чувствовать себя увереннее в предстоящие годы», — отметила Дедович-Ханданович.
Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в страны Южной и Юго-Восточной Европы в 2024 году выросли на 23%, до 16,7 млрд куб. м. В декабре 2024 года экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 3% по сравнению с ноябрем и подскочил на 14% по сравнению с декабрем 2023 года, до 1,53 млрд куб. м.
«Балканский поток» был построен как ответвление от «Турецкого потока» для поставок газа в Болгарию, Венгрию и Сербию. «Турецкий поток» был построен после отказа от реализации аналогичного по мощности трубопровода «Южный поток» из-за позиции Софии, которая не разрешила прокладку труб по своей территории.
О транзите газа через Украину
Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истек 1 января 2025 года, он предусматривал прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Однако отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем утром 1 января поставки были остановлены. Президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет, поскольку перезаключить соглашение за несколько дней до Нового года не удастся. Киев также объявил о намерении прекратить транспортировку российского газа.
В то же время Украина готова возобновить поставки через свою газотранспортную систему по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ, а президент РФ допустил вариант заключения контрактов на поставку через третьих контрагентов — турецкие, венгерские, словацкие, азербайджанские компании. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что в таком случае наиболее разумно выглядит схема, предусматривающая передачу прав собственности на газ на границе РФ и Украины. Газ переходил бы к новому собственнику, и по украинской территории прокачивалось бы уже не российское сырье. Сама же прокачка проходила бы в рамках аукционов, в которых участвовали бы европейские компании.