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В Литве хотят поощрять за солнечные электростанции без китайского ПО

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Индивидуальные инвесторы, которые вкладывают средства в солнечные электростанции без китайского программного обеспечения, могут поощряться финансово. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Источник: Reuters

«За внедрение солнечных электростанций с программным обеспечением от производителей не из Китая жители могут дополнительно поощряться финансово», — сказал он.

В Литве считают, что китайское программное обеспечение может несанкционированно собирать информацию и направлять властям КНР. «Китайское программное обеспечение на солнечных и ветровых энергетических установках, а также на накопительных батареях является фактором повышенного риска», — утверждал Вайчюнас.

Китай внесен правительством в составляемый кабинетом список недружественных Литве стран.