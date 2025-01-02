В Литве хотят поощрять за солнечные электростанции без китайского ПО

В Литве считают, что китайское программное обеспечение может несанкционированно собирать информацию и направлять властям КНР. «Китайское программное обеспечение на солнечных и ветровых энергетических установках, а также на накопительных батареях является фактором повышенного риска», — утверждал Вайчюнас.