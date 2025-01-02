В «Дом.РФ» описали портрет ипотечного заемщика в 2024 году

Кроме того, по его словам, доля женщин в сделках в прошлом году снизилась с 45% до 42%. Помимо этого, свыше 65% ипотечных заемщиков были в браке, 25% — не были женаты, а 8% — были в разводе. Половина заемщиков на момент покупки жилья не имеют детей, каждый четвертый — с одним ребенком, 20% — с двумя, на многодетных приходится менее 5% кредитов.