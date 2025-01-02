В «Дом.РФ» описали портрет ипотечного заемщика в 2024 году

«Чаще всего кредит на покупку жилья в Банке Дом.РФ в 2024 году оформляли клиенты в возрасте от 30 до 40 лет — практически каждый второй заемщик. Около 25% клиентов брали кредит в возрасте 40−50 лет, еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, от 50 лет — 5%. Средний возраст заемщика составляет 36 лет», — пояснил он в беседе с РИА Новости.
Кроме того, по его словам, доля женщин в сделках в прошлом году снизилась с 45% до 42%. Помимо этого, свыше 65% ипотечных заемщиков были в браке, 25% — не были женаты, а 8% — были в разводе. Половина заемщиков на момент покупки жилья не имеют детей, каждый четвертый — с одним ребенком, 20% — с двумя, на многодетных приходится менее 5% кредитов.
Как сообщили РИА Новости в банке, свыше 90% заемщиков имеют высшее образование. Около 80% заемщиков покупали квартиры, 20% выбирали индивидуальное жилищное строительство.
«В сделках прошлого года квартиры и дома заняли 75% и 15% соответственно, еще около 10% кредитов было направлено на приобретение апартаментов и машино-мест», — заключил Алексей Косяков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».