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В Абхазии вернулись к четырехчасовым ограничениям в подаче электричества

СУХУМ, 2 января. /ТАСС/. Четырехчасовые ограничения на подачу потребителям электричества, временно отмененные в связи с Новым годом, вновь возобновились в Абхазии, сообщили ТАСС в «Черноморэнерго».

Источник: Reuters

31 декабря и 1 января свет в Абхазии подавали без ограничения.

«Со 2 января вновь начал действовать график четырехчасовых отключений света — по два часа днем и два часа в ночное время», — сообщили в компании.

Ранее «Черноморэнерго» сообщило о четырехчасовых ограничениях с 23 декабря после начала социального (безвозмездного) перетока электроэнергии из Российской Федерации. До этого с 11 декабря свет в дневное время подавали на 2,5 часа, а ночью без ограничений с 21:00 до 07:00 мск.

В последние годы из-за возросшего потребления электроэнергии, в том числе из-за незаконного майнинга криптовалюты, в осенне-зимний период в республике стал возникать энергодефицит. С 1 ноября по 23 декабря для того, чтобы частично покрыть дефицит, Абхазия закупала электроэнергию в России. В декабре парламент принял в первом чтении законопроекты о полном запрете деятельности по майнингу криптовалюты и введении уголовной ответственности за такую деятельность.