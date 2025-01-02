В Абхазии вернулись к четырехчасовым ограничениям в подаче электричества

31 декабря и 1 января свет в Абхазии подавали без ограничения.
«Со 2 января вновь начал действовать график четырехчасовых отключений света — по два часа днем и два часа в ночное время», — сообщили в компании.
Ранее «Черноморэнерго» сообщило о четырехчасовых ограничениях с 23 декабря после начала социального (безвозмездного) перетока электроэнергии из Российской Федерации. До этого с 11 декабря свет в дневное время подавали на 2,5 часа, а ночью без ограничений с 21:00 до 07:00 мск.
В последние годы из-за возросшего потребления электроэнергии, в том числе из-за незаконного майнинга криптовалюты, в осенне-зимний период в республике стал возникать энергодефицит. С 1 ноября по 23 декабря для того, чтобы частично покрыть дефицит, Абхазия закупала электроэнергию в России. В декабре парламент принял в первом чтении законопроекты о полном запрете деятельности по майнингу криптовалюты и введении уголовной ответственности за такую деятельность.