В Абхазии вернулись к четырехчасовым ограничениям в подаче электричества

В последние годы из-за возросшего потребления электроэнергии, в том числе из-за незаконного майнинга криптовалюты, в осенне-зимний период в республике стал возникать энергодефицит. С 1 ноября по 23 декабря для того, чтобы частично покрыть дефицит, Абхазия закупала электроэнергию в России. В декабре парламент принял в первом чтении законопроекты о полном запрете деятельности по майнингу криптовалюты и введении уголовной ответственности за такую деятельность.