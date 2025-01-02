У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Население Литвы, в которой с 2015 года единственным обязательным к принятию платежным средством является евро, до сих пор не обменяло 0,4 млрд выведенных 10 лет назад из обращения литов, что в пересчете составляет €116 млн. Об этом сообщил журналистам заведующий департаментом наличных денег государственного банка «Летувос банкас» («Банк Литвы») Дейвис Станкявичюс.