У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Население Литвы, в которой с 2015 года единственным обязательным к принятию платежным средством является евро, до сих пор не обменяло 0,4 млрд выведенных 10 лет назад из обращения литов, что в пересчете составляет €116 млн. Об этом сообщил журналистам заведующий департаментом наличных денег государственного банка «Летувос банкас» («Банк Литвы») Дейвис Станкявичюс.
«За 10 лет, прошедших с денежной реформы, люди обменяли 5,4 млрд литов, что соответствует 1,56 млрд евро, однако объем необмененных денег все равно составляет более чем 100-миллионную сумму в евро, а именно €116 млн», — сказал он.
При переходе Литвы на евро государство пообещало, что выведенную из обращения национальную валюту «Летувос банкас» к обмену будет принимать «вечно». Это бесплатно можно сделать в двух филиалах госбанка в Вильнюсе и Каунасе по постоянному официальному курсу: €1 равен 3,4528 лита.
К моменту денежной реформы в наличном обращении находилось 11,3 млрд литов (€3,7 млрд). В конце 2014 года перед вводом евро после обмена денег населением эта сумма уменьшилась до 5,8 млрд литов (€1,7 млрд), к концу 2015 года — до 535 млн литов (€155 млн).
Практика проведения подобных реформ показывает, что стопроцентного возврата изъятых из обращения денег не бывает. Какую-то часть придерживают коллекционеры и оставляют на память люди, другая немалая доля — утерянные купюры и монеты, а также увезенные из страны в кошельках туристов.