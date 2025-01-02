Россиянам объяснили, как выгодно продать квартиру в 2025 году

«Цены на квартиры снижаются. Растут дисконты из-за падения спроса покупателей. Чтобы выгодно продать квартиру в 2025 году, надо дождаться “своего” покупателя», — сказал он.
Эксперт напомнил, что в конце осени 2024 года количество квартир, собственники которых стали предлагать скидки, заметно увеличилось в некоторых городах-миллионниках. По этому показателю лидером среди российских мегаполисов стал Челябинск, где за год количество предложений со скидками стало появляться чаще на 17,4%. На втором месте оказалась Пермь, где доля объявлений со скидками выросла на 11,7%, на третьем — Омск, где количество объявлений с дисконтами увеличилось на 11,3%.
Такая тенденция, по мнению аналитика, связана с ключевой ставкой Банка России.
Белокуров посоветовал россиянам с готовой стратегией под освободившиеся деньги продавать квартиру в течение полугода-года Он пояснил, что сейчас банки предлагают достаточно высокие проценты по вкладам.
Тем, кто готов ждать начала цикла снижения ставок по ипотеке и роста спроса на жилье, есть смысл задуматься о продаже, заключил он.
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