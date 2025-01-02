Россиянам объяснили, как выгодно продать квартиру в 2025 году

Эксперт напомнил, что в конце осени 2024 года количество квартир, собственники которых стали предлагать скидки, заметно увеличилось в некоторых городах-миллионниках. По этому показателю лидером среди российских мегаполисов стал Челябинск, где за год количество предложений со скидками стало появляться чаще на 17,4%. На втором месте оказалась Пермь, где доля объявлений со скидками выросла на 11,7%, на третьем — Омск, где количество объявлений с дисконтами увеличилось на 11,3%.