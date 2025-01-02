Состояние богатейших россиян выросло более чем на 18 млрд долларов

Так, самым богатым стал Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Его состояние за прошедший год увеличилось на 736 млн долларов, до 31,8 млрд. На втором месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 29 млрд долларов, на третьем — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние выросли до 27,2 млрд долларов. Отмечалось также, что в 2024 году Лисин прибавил больше всех — 5,05 млрд долларов.