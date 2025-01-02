Состояние богатейших россиян выросло более чем на 18 млрд долларов

Так, самым богатым стал Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Его состояние за прошедший год увеличилось на 736 млн долларов, до 31,8 млрд. На втором месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 29 млрд долларов, на третьем — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние выросли до 27,2 млрд долларов. Отмечалось также, что в 2024 году Лисин прибавил больше всех — 5,05 млрд долларов.
Четвертое место в рейтинге занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с 24,8 млрд долларов. На пятом месте — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, увеличивший состояние до 24,2 млрд долларов.
Шестую, седьмую и восьмую строчки заняли бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, Михаил Прохоров из группы «Онэксим» и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Их состояния в 2024 году составили 20,3 млрд долларов, 18,4 млрд долларов и 15 млрд долларов соответственно.
Бизнесмен Алишер Усманов оказался на девятом месте Его состояние сократилось сильнее всего — на 6,34 млрд долларов, до 14,7 млрд. Замыкает десятку Дмитрий Рыболовлев с состоянием в 13 млрд долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира.
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