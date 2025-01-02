Россиянам назвали наиболее прибыльные варианты вложения денег в 2025 году

«Первое полугодие 2025 года останется под звездой депозитов с высокой вероятностью ровно потому, что такие проценты в банках с наибольшей надежностью мы уже давно не видели. Мы с вами говорим и про государственные облигации, это тоже в настоящее время предоставляет нам завидную доходность при наличии минимальных из всех возможных рисков», — объяснил он.