Росавиация сообщила о продаже более 360 тыс. детских билетов с 50% скидкой

В декабре вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января. Сейчас некоторые авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, размер скидки варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета.