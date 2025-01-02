Росавиация сообщила о продаже более 360 тыс. детских билетов с 50% скидкой

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании в срок выполнят поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении льгот на авиабилеты для детей. Так, более 360 тыс. детских билетов с 50% скидкой продано с конца декабря прошлого года, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочей поездки в международный аэропорт Внуково.
«В настоящее время 14 авиакомпаний уже предоставляют скидку 50% нашим детям. Уже продано более 360 тыс. билетов со скидкой 50%, 7 тыс. детей уже осуществили перелет с такой скидкой, поэтому 14 числа мы завершим полностью исполнение поручения [главы государства] и доложим президенту», — сказал он.
В декабре вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января. Сейчас некоторые авиакомпании реализуют скидочные программы для перевозки детей, размер скидки варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета.
Ранее глава государства потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот многодетным семьям в виде 50% скидки на билеты для детей путем манипуляций с тарифами.