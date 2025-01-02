Реакция мира на ситуацию с газом в ЕС: важное из публикаций зарубежных СМИ

Reuters
Так, Reuters в статье «Эпоха российского газа в Европе заканчивается» сообщил, что остановка поставок энергоресурса повлияет на цены для потребителей в Евросоюзе, поскольку оставшиеся покупатели российского газа, такие как Австрия и Словакия, организовали альтернативные поставки, а Венгрия получает газ через «Турецкий поток».
При этом, отметило агентство, от транзита зависело Приднестровье, где в среду утром отключили отопление и водоснабжение домохозяйств.
Bloomberg
Как говорится в материале агентства «Россия и Украина завершили 50-летнюю историю транзита газа в Европу», остановка поставок означает, что страны будут вынуждены закупать более дорогой газ в других местах, в то время как Евросоюз истощает зимние хранилища самыми быстрыми темпами за последние годы. Регион из-за зависимости от мирового сжиженного природного газа станет более подвержен рыночной волатильности.
Согласно расчетам Bloomberg, доход России от экспорта газа сократится на 6 млрд долларов в год. Кроме того, Украина лишится транзитных сборов откажется от своей давней стратегической позиции в качестве проводника доступной энергии.
Помимо этого, накопление запасов газа перед следующим отопительным сезоном станет сложнее для Европы.
Le Monde
Французское издание Le Monde выпустило материал «Прекращение транзита российского газа через Украину ставит ЕС под удар». Согласно статье, Россия остается одним из основных поставщиков газа в Европу.
Как напоминается в статье, цены на энергоресурс за последний год выросли до самого высокого уровня, а после решения «Газпрома» поднялись еще выше. Прекращение транзита приведет не только к потере РФ доходов, но и к новой энергетической напряженности в Европе.
«В 2024 году большинство потребностей Словакии в газе по-прежнему зависело от российского газа. Так же, как и Австрия: более 80% импорта поступало из России, а в некоторые месяцы даже более 90%», — говорится в публикации.
При этом, согласно Le Monde, в самой критической ситуации оказывается Молдавия. Страна не входит в ЕС, но зависит от поставок по украинскому трубопроводу: республика объявила чрезвычайное положение еще в середине декабря 2024 года.
Times
«Британия готовится к повышению цен из-за прекращения Украиной поставок российского газа», сообщает издание в статье с тем же названием. Страна опасается, что стоимость энергоресурсов вырастет, но не сразу.
Согласно источникам в правительстве, на которые ссылается Times, поставки в Великобританию «изолированы» от закрытия трубопровода. Большая часть газа поступает из Северного моря, а СПГ поставляется из США и Катара, поясняют они.
Однако эксперты, опрошенные изданием, уверены, что прекращение транзита окажет влияние на счета британцев 1 апреля, когда британский энергорегулятор внесет изменения в предельные цены.
Deutsche Welle
Как пишет немецкое издание, в результате прекращения поставок российского «голубого топлива» через Украину, Приднестровье осталось без газа и отопления. Так, жителей региона призвали открывать краны горячей воды и не сливать батареи самостоятельно, для отопления предложено пользоваться электрообогревателями.
Deutsche Welle отмечает, что для выработки электроэнергии крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС начала переходить с газа на уголь. При этом запасов угля хватит на 50−52 дня.
«Кроме того, станция перестала поставлять электроэнергию в остальную часть Молдовы, на правый берег Днестра. Власти в Кишиневе заверяют, что покроют потребности страны в электроэнергии за счет закупок в Румынии», — добавляется в статье.
Newmoney
Ситуацию с прекращением транзита российского газа через Украину комментирует и греческий новостной сайт Newmoney. Как говорится в сообщении, запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно.
«Истечение срока действия соглашения <…> происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон», — подчеркивается в материале.
Перебои с поставками нанесут серьезный удар Молдавии и Словакии, так как Венгрия продолжит получать газ по «Турецкому потоку». При этом, как напоминает греческое СМИ, Европа уже столкнулась с последствиями потери дешевого российского газа — экономический рост замедлился, инфляция повысилась, а кризис стоимости жизни усугубился.
Помимо этого, на фоне потери газа из России в регионе усугубились долгосрочные опасения по поводу снижения его глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии, пишет Newmoney.
Hürriyet
Турецкая газета Hürriyet сообщает, что Турция может стать безопасной альтернативой для Европы после прекращения поставок российского газа.
«Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием газовой инфраструктуры в Турции, которая уже некоторое время добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения», — поясняет издание.
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