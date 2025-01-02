ПСБ предупредил о мошеннических схемах с NFC

Мошенники используют устройства на Android с модулем NFC, чтобы транслировать данные карты жертвы на свой телефон, бесконтактно оплачивать в магазинах и снимать наличные в банкоматах.
«Сценарий прост: сначала мошенники просят жертву установить на телефон приложение. А затем — приложить банковскую карту к мобильному устройству с модулем NFC и ввести ПИН-код либо сообщить его злоумышленнику. Именно в этот момент и происходит передача данных карты с устройства жертвы на устройство мошенника», — сказано в сообщении.
ПСБ также перечислил правила, которые помогут россиянам обезопасить себя. Так, не следует устанавливать на телефон приложения из сомнительных источников и по ссылкам от неизвестных людей. Кроме того, банк рекомендует не прикладывать банковскую карту к смартфону ни под каким предлогом по просьбе незнакомых.
«Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках!» — заключает ПСБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».