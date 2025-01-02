Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСБ предупредил о мошеннических схемах с NFC

ПСБ предупредил россиян о новом виде мошенничества. О том, как действуют злоумышленники, и что делать, чтобы от них защититься, говорится в публикации банка в Telegram.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Мошенники используют устройства на Android с модулем NFC, чтобы транслировать данные карты жертвы на свой телефон, бесконтактно оплачивать в магазинах и снимать наличные в банкоматах.

«Сценарий прост: сначала мошенники просят жертву установить на телефон приложение. А затем — приложить банковскую карту к мобильному устройству с модулем NFC и ввести ПИН-код либо сообщить его злоумышленнику. Именно в этот момент и происходит передача данных карты с устройства жертвы на устройство мошенника», — сказано в сообщении.

ПСБ также перечислил правила, которые помогут россиянам обезопасить себя. Так, не следует устанавливать на телефон приложения из сомнительных источников и по ссылкам от неизвестных людей. Кроме того, банк рекомендует не прикладывать банковскую карту к смартфону ни под каким предлогом по просьбе незнакомых.

«Будьте бдительны! Ваша безопасность в ваших руках!» — заключает ПСБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».