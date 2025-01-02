ПСБ предупредил о мошеннических схемах с NFC

ПСБ также перечислил правила, которые помогут россиянам обезопасить себя. Так, не следует устанавливать на телефон приложения из сомнительных источников и по ссылкам от неизвестных людей. Кроме того, банк рекомендует не прикладывать банковскую карту к смартфону ни под каким предлогом по просьбе незнакомых.