Поступления СПГ в Европу упали на 16% в 2024 году

По итогам декабря они составили 10,4 млрд куб. м, оказавшись на 10% выше, чем в ноябре, и на 9% меньше к декабрю прошлого года.
Всего по итогам 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 111,2 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за 2023 год. Данный показатель стал минимальным с 2021 года.
Поставки СПГ в 2024 году заняли первое место по доле среди источников получения газа Европой — 31,3%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 декабря 2024 года. На втором месте с долей в 26,1% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 15,6% — отбор газа из хранилищ.
Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,5%). Поставки газа из Северной Африки составили 9,4%, из Великобритании — 3,6%.