Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2024 году вырос на 11%

«В 2024 году мы заняли третье место по уровню и количеству пассажиров, перевезенных в аэропортах Российской Федерации. Мы перевезли более 16 миллионов пассажиров и выполнили 110 тысяч рейсов. Рост к 2023 году составляет 11% по пассажирам и рейсам», — сказал он.