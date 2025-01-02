Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2024 году вырос на 11%

«В 2024 году мы заняли третье место по уровню и количеству пассажиров, перевезенных в аэропортах Российской Федерации. Мы перевезли более 16 миллионов пассажиров и выполнили 110 тысяч рейсов. Рост к 2023 году составляет 11% по пассажирам и рейсам», — сказал он.
По словам генлиректора, Внуково стал крупнейшим аэропортом в России по количеству перевезенных пассажиров по международным воздушным линиям, однако рост пассажиропотока был достигнут за счет перевозок на внутренних линиях. «На 24% у нас вырос пассажиропоток по рейсам, которые выполняются внутри России», — подчеркнул Ерзакович.
Он также отметил, что в период новогодних праздников — с 27 декабря по 9 января — планируется обслужить 590 тыс. пассажиров.