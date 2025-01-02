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Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2024 году вырос на 11%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково по итогам 2024 года обслужил более 16 млн пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее, сообщил его генеральный директор Дмитрий Ерзакович на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Источник: РИА "Новости"

«В 2024 году мы заняли третье место по уровню и количеству пассажиров, перевезенных в аэропортах Российской Федерации. Мы перевезли более 16 миллионов пассажиров и выполнили 110 тысяч рейсов. Рост к 2023 году составляет 11% по пассажирам и рейсам», — сказал он.

По словам генлиректора, Внуково стал крупнейшим аэропортом в России по количеству перевезенных пассажиров по международным воздушным линиям, однако рост пассажиропотока был достигнут за счет перевозок на внутренних линиях. «На 24% у нас вырос пассажиропоток по рейсам, которые выполняются внутри России», — подчеркнул Ерзакович.

Он также отметил, что в период новогодних праздников — с 27 декабря по 9 января — планируется обслужить 590 тыс. пассажиров.