Отбор из ПХГ ЕС в декабре стал лишь пятым в истории

Отбор из европейских ПХГ в декабре составил 15,7 млрд кубометров, что на 35% выше прошлогодних показателей и на максимуме за три года, но лишь пятый показатель в истории наблюдений для данного месяца. Закачка газа в хранилища составила 974 млн куб. м — на 45% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2014 года.
Запасы газа в хранилищах Европы на 31 декабря снизились до 72,16% — на 5,02 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось около 80 млрд куб. м газа. Отопительный сезон в Европе начался 29 октября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 27,7 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 66-й день с момента достижения максимума их заполнения на 33% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Такая динамика отбора газа из хранилищ в декабре объясняется относительно теплой погодой на протяжении большей части месяца (за исключением середины декабря). Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяцы подросла до 21% против 18% в ноябре.
По итогам декабря средняя цена газа в Европе составила около $489 за тыс. куб. м. При этом торги газом закрыли год на отметке в $539 за 1 тыс. кубометров, что на 3,5% больше по сравнению с концом прошлого месяца. В целом средняя цена газа в ЕС по итогам 2024 упала на 17%, до около $387.
Поставки СПГ в Европу
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в декабре снизились. По итогам прошедшего месяца они составили 10,4 млрд куб. м, оказавшись на 10% выше, чем в ноябре, и на 9% меньше к прошлому году. Вместе с тем данный показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего по итогам 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 111,2 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за 2023 год.
Поставки СПГ в 2024 году заняли первое место по доле среди источников получения газа Европой — 31,3%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 декабря 2024 года. На втором месте с долей в 26,1% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 15,6% — отбор газа из хранилищ.
Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,5%). Поставки газа из Северной Африки составили 9,4%, из Великобритании — 3,6%.