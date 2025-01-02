Отбор из ПХГ ЕС в декабре стал лишь пятым в истории

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 декабря снизились до 72,16% — на 5,02 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в них находилось около 80 млрд куб. м газа. Отопительный сезон в Европе начался 29 октября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 27,7 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 66-й день с момента достижения максимума их заполнения на 33% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.