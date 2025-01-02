Монголо-российское предприятие установило новый исторический рекорд

«По оперативным данным за 2024 год наше предприятие перевезло более 33,4 млн тонн грузов. Это на 1,1 млн тонн или на 3,5% больше аналогичного показателя 2023 года. Тогда объем перевезенных грузов превысил 32,3 млн тонн, что стало историческим рекордом в истории АО», — привели данные в УБЖД.
По ее информации, с января по декабрь 2024 года внутри страны перевезли более 12,6 млн тонн, около 11,6 млн тонн составил экспорт монгольских грузов, более 3,8 млн тонн — импорт в Монголию. Около 5,3 млн тонн перевезено в транзитном сообщении Россия — Китай.
«Погрузка по УБЖД за 2024 год превысила 24,2 млн тонн. Около 90% этого показателя приходится на сырьевые грузы: уголь, железную руду и нефтепродукты. Планируется, что к 2030 году этот показатель вырастет до 50 млн тонн. Для реализации этой задачи УБЖД реализует программу по развитию инфраструктуры и увеличению пропускной способности железнодорожного коридора Россия — Монголия — Китай», — отметили в пресс-службе.
Флагман российско-монгольского сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Батор в сентябре 2024 года назвал УБЖД «настоящим флагманом российско-монгольского экономического взаимодействия» и отметил, что в рамках долгосрочной программы развития до 2030 года проводится увеличение уставного капитала АО. Также повышается пропускная способность, идет модернизация путей.
Российский лидер подчеркнул, что все эти меры позволяют увеличивать объемы грузоперевозок — как двусторонних, так и транзитных, между Россией и Китаем.
Основанное в 1949 году АО УБЖД является самым крупным российско-монгольским предприятием. Это кратчайший железнодорожный путь, связывающий Азию и Европу, а также главная транспортная артерия Монголии. По ней осуществляется сообщение столицы с другими городами страны. Общая протяженность путей составляет 1 815 км, численность работников — около 16 тыс. человек.
С 2013 года за 10 лет объем грузоперевозок по УБЖД вырос в 1,5 раза. Также УБЖД является частью экономического коридора РФ — Монголия — КНР. Обсуждаются проекты строительства новых железнодорожных веток к крупным монгольским месторождениям полезных ископаемых для обеспечения их доступа на мировые рынки, в том числе транзитом через территорию России.