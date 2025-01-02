Монголо-российское предприятие установило новый исторический рекорд

«Погрузка по УБЖД за 2024 год превысила 24,2 млн тонн. Около 90% этого показателя приходится на сырьевые грузы: уголь, железную руду и нефтепродукты. Планируется, что к 2030 году этот показатель вырастет до 50 млн тонн. Для реализации этой задачи УБЖД реализует программу по развитию инфраструктуры и увеличению пропускной способности железнодорожного коридора Россия — Монголия — Китай», — отметили в пресс-службе.