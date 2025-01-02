Кому повысят зарплаты с 1 января 2025 года

Оклад будет увеличен на 13,2% следующим категориям сотрудников:
- работники социальных учреждений;
- педагоги;
- работники культуры;
- медицинские работники;
- сотрудники Росстандарта;
- сотрудники Роспотребнадзора;
- работники МЧС и силовых ведомств;
- военнослужащие;
- сотрудники социальных служб;
- работники сельских и лесных хозяйств.
Судьи, сотрудники государственных учреждений, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, а также федеральные государственные служащие получат повышение окладов на 4,5%. Эта индексация проводится в рамках реализации «майских» указов президента, направленных на развитие государственной социальной политики.
В 2024 году зарплаты сотрудников социальной сферы были увеличены на 9,8%, тогда как остальные работники госучреждений получили индексацию на уровне 4,5%. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в бюджетных учреждениях социального сектора в России работало 5,2 млн человек.
Коммерческим компаниям, в которых работники получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, также придется увеличить выплаты сотрудникам. С 1 января 2025 года необходимо будет поднять оклады до нового минимального значения в 22 440 рублей.
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