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Кому повысят зарплаты с 1 января 2025 года

Правительство предложило произвести индексацию заработных плат сотрудников бюджетной сферы, занятых в социальной области, в 2025 году на 13,2%. Это предложение учитывает темпы прироста номинальной начисленной зарплаты по сравнению с прошлым годом. Соответствующий проект бюджета был представлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Оклад будет увеличен на 13,2% следующим категориям сотрудников:

  • работники социальных учреждений;
  • педагоги;
  • работники культуры;
  • медицинские работники;
  • сотрудники Росстандарта;
  • сотрудники Роспотребнадзора;
  • работники МЧС и силовых ведомств;
  • военнослужащие;
  • сотрудники социальных служб;
  • работники сельских и лесных хозяйств.

Судьи, сотрудники государственных учреждений, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, а также федеральные государственные служащие получат повышение окладов на 4,5%. Эта индексация проводится в рамках реализации «майских» указов президента, направленных на развитие государственной социальной политики.

В 2024 году зарплаты сотрудников социальной сферы были увеличены на 9,8%, тогда как остальные работники госучреждений получили индексацию на уровне 4,5%. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в бюджетных учреждениях социального сектора в России работало 5,2 млн человек.

Коммерческим компаниям, в которых работники получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, также придется увеличить выплаты сотрудникам. С 1 января 2025 года необходимо будет поднять оклады до нового минимального значения в 22 440 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».