Кому повысят зарплаты с 1 января 2025 года

В 2024 году зарплаты сотрудников социальной сферы были увеличены на 9,8%, тогда как остальные работники госучреждений получили индексацию на уровне 4,5%. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в бюджетных учреждениях социального сектора в России работало 5,2 млн человек.