Книжная пауза: что почитать инвестору на каникулах?

Будущее невозможно предсказать — каждый черный лебедь будет отличаться от предыдущего, но улавливать тенденции и знать, что делать в кризис, или хотя бы иметь четкое представление об алгоритме действий в непредвиденной ситуации — ценность. Своеобразная «коллекция рекомендаций» от человека, который в 2008 году заработал полмиллиарда долларов.