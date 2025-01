Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля

В ведомстве уточнили, что в список экспортного контроля были включены такие компании, как General Dynamics, L3 Harris Technologies, Intelligent Epitaxy Technology, Clear Align LLC, Boeing Defense, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defense, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture, Raytheon Missile Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures, Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.