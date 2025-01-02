Китай включил 28 американских компаний в список экспортного контроля

Как следует из заявления, размещенного в четверг на официальном сайте минкоммерции КНР, в соответствии с китайскими законами, в частности, в области экспортного контроля товаров двойного назначения, в целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также в рамках исполнения международных обязательств в области нераспространения, китайская сторона приняла решение о включении в список экспортного контроля 28 компаний из США.