Каждый пятый планирующий поездку за рубеж зимой отправится в Таиланд

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Самым популярным зарубежным направлением этой зимой стал Таиланд — туда отправятся 20% россиян, планирующих заграничные поездки. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов Aviasales (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Самым популярным зарубежным направлением стал Таиланд, на него приходится 20% от всех бронирований за границу. В среднем туристы планируют провести там около двух недель, а 17% билетов забронированы путешественниками с детьми», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, 33% забронированных на зиму авиабилетов приходится на зарубежные направления, а самыми востребованными стали те, где температура зимой выше 15 градусов.
На втором месте по популярности Турция (7%). Средняя продолжительность поездки в страну составит неделю, а 6% заказов приходится на путешественников с детьми. Вьетнам занимает 6% от всех зарубежных бронирований. В среднем туристы проведут там две недели. Каждое шестое (16%) бронирование семейное, отметили эксперты.
Еще 5% туристов планируют путешествие в ОАЭ. Средняя продолжительность отдыха там составит неделю, а 11% билетов приходится на путешественников с детьми. Столько же бронирований в Индонезию. Каждый десятый турист отправится туда с детьми, а средняя продолжительность поездки составит девять дней, добавили в компании.