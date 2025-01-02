Каждый пятый планирующий поездку за рубеж зимой отправится в Таиланд

Еще 5% туристов планируют путешествие в ОАЭ. Средняя продолжительность отдыха там составит неделю, а 11% билетов приходится на путешественников с детьми. Столько же бронирований в Индонезию. Каждый десятый турист отправится туда с детьми, а средняя продолжительность поездки составит девять дней, добавили в компании.