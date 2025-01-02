Как изменится размер оплаты больничного в 2025 году

Кроме того, размер пособия по больничному зависит от страхового стажа. Так, если человек работает до пяти лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%, но не более максимального лимита.