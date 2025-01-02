Как изменится размер оплаты больничного в 2025 году

Максимальный размер больничного пособия в России в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день. Однако для получения такой выплаты доход за 2023 год должен составить 160 тысяч рублей, а за 2024-й — 185 тысяч рублей.
Поясняется, что для получения максимального размера пособия необходим официальный трудовой стаж от восьми лет и заработная плата за последние два года не менее 230% от средней по стране по данным Росстата.
Кроме того, размер пособия по больничному зависит от страхового стажа. Так, если человек работает до пяти лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%, но не более максимального лимита.
Максимальная выплата по больничному в 2024 году составила 4,039 тысячи рублей в день.
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