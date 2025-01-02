Эксперты: услуги ЖКХ в России в 2025 году подорожают, но неравномерно

Но в любом случае, по словам экспертов, такие услуги подорожают как минимум на уровень инфляции, которая, по прогнозам Банка России, составит по итогам 2024 года 9,6−9,8%. Ведь их стоимость, по словам Лещенко, зависит от рыночных условий, уровня заработных плат и цен на материалы.