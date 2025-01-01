Транзит газа через Украину остановлен. Что дальше?

Для всех участвующих сторон прекращение транзита давно ожидаемо и ни для одной из них это событие уже не является критичным. Европа теряет возможность получать около 15 млрд кубометров газа в год. В первую очередь, от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия. Никто из них без газа не останется, Венгрия так и вовсе договорилась о продолжении поставок российского газа, только через «Турецкий поток». Остальные купят газ у соседних стран, которые имеют выход к морю и терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ). Будет этот газ значительно дороже, чем российский, но это уже не наши проблемы.
Россия теряет рынок сбыта для тех же 15 млрд кубометров газа. «Газпром» только начал наращивать добычу газа после провала 2023 года. С 2021 года экспорт российского газа в ЕС сократился со 150 до 30 млрд кубометров в 2023 году. Соответственно упала и добыча газа. В 2024 году за счет наращивания поставок в Китай, некоторого восстановления объема экспорта в Европу, а также увеличения внутреннего потребления, добыча стала опять расти. Теперь можно ждать очередное снижение. Причем уже без возможности значительно компенсировать потери за счет Китая (газопровод «Сила Сибири» вышел на предельную мощность в 2024 году). Другой газопровод в Китай «Дальневосточный маршрут» заработает только в 2027 году. Немного компенсировать потери вероятно получится за счет поставок в Центральную Азию, но даже в самом оптимистичном варианте речь идет о 1−2 млрд кубометров в год из 15 млрд кубометров потерянных.
Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, еще часть объемов можно попробовать перенаправить в Европу через Турцию, но там объемы ограничены возможностями инфраструктуры. Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него «Газпрому» не стоит, считает эксперт. Причем с возвращением на пост президента США Дональда Трампа, активно продвигающего американский СПГ, борьба за европейский рынок выйдет на новый уровень. При этом Симонов уверен, что приоритетными для «Газпрома» в создавшейся ситуации должны стать поставки на внутренний рынок.
Что касается Украины, то остановка транзита лишает ее приблизительно 800 млн долл. в год. С другой стороны, Киев продвигает идею о создании вместе с Польшей газового хаба. Импортером сырья станет Польша, а накапливать и отправлять его покупателям будет Украина, используя мощности своих подземных хранилищ газа (ПХГ). Естественно, такие поставки окажутся для Европы дороже, чем наш газ: сначала производство СПГ, морская доставка до Польши, регазификация, прокачка до украинских ПХГ, хранение там и опять прокачка до конечного покупателя.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, речь идет о давнем плане Польши по формированию в Восточной Европе пункта по хранению и распределению СПГ. В первую очередь американского. С 2015 года на балтийском побережье Польши, в Свиноустье, действует терминал по приему СПГ мощностью 5 млрд кубометров в год. Имеются планы по его расширению до 7,5 млрд кубометров. Существует техническая возможность поставок оттуда через территорию Польши на Украину до 2 млрд кубометров газа в год, но за счет расширения польской газотранспортной системы (ГТС) планируется довести данный показатель до 6,6 млрд кубометров в год. Кроме того, вынашиваются планы организации поставок на Украину газа с СПГ-терминала в литовской Клайпеде, опять-таки транзитом через Польшу. Мощность данного терминала — 3,75 миллиарда кубометров в год, и имеются перспективы расширения как минимум до 5 миллиардов кубометров.
Проект хаба предполагает, что регазифицированный СПГ будет прокачиваться по трубам до ПХГ на территории Украины. А оттуда газ может поступать по инфраструктуре, задействованной сегодня для прокачки российского газа, до австрийского Баумгартена. Данные хранилища можно было бы использовать как резервные и отбирать газ из них в случае повышения цен на «голубое топливо» в Европе, то есть при наиболее благоприятной ценовой конъюнктуре, уточняет эксперт.
Европа же будет вынуждена платить за газ из других стран значительно больше, чем за российский. Причем, волатильность на европейском газовом рынке сильно увеличится.
То есть прекращение украинского транзита оказывается наиболее болезненно для европейских стран. Для нас — это потеря части нефтегазовых доходов бюджета (небольшая) и, что самое неприятное, очередное снижение добычи газа, которое, впрочем, будет постепенно компенсироваться новыми экспортными маршрутами и ростом внутреннего потребления. Европа же будет вынуждена платить за газ из других стран значительно больше, чем за российский. Причем, волатильность на европейском газовом рынке сильно увеличится. Впрочем, страны ЕС могут инициировать переговоры о возобновлении транзита. Но едва ли это будет сделано сейчас, когда европейские ПХГ заполнены на 73%, а два месяца отопительного сезона уже позади. А вот в конце весны или летом европейские компании могут поднять тему о возобновлении покупок российского газа через Украину.
ЕК заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину.
Анна-Кайса Итконен, официальный представитель Еврокомиссии, заявила, что страны Евросоюза готовы к остановке поставок российского газа через Украину. «Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», — передает слова Итконен РИА Новости.
Она добавила, что Евросоюз больше года работал над подготовкой к подобному сценарию — готовил маршруты альтернативных поставок для заинтересованных стран. По ее словам, европейская газовая инфраструктура довольно гибкая для доставки газа не из России в Восточную и Центральную Европу. Итконен отметила, что два года назад эта инфраструктура была усилена благодаря новым мощностям для импорта сжиженного природного газа. Представительница Еврокомиссии уверена, что это должно повысить безопасность энергоснабжения.
Если поставки действительно остановятся, то единственным источником российского трубопроводного газа для Европы будет «Балканский поток».
Он принимает топливо из «Турецкого потока», по нему ежегодно поставляется порядка 14−15 млрд кубометров газа в Венгрию, Грецию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.
С чего все начиналось.
История транзита газа из России в Европу через Украину, начавшаяся в эпоху Советского Союза, тесно связана с развитием энергетической инфраструктуры в восточной части Европы. Этот газопровод, с одной стороны, является важным элементом энергетической безопасности Евросоюза, а с другой, источником политических и экономических споров между Россией, Украиной и европейскими странами.
Еще в 1960-х годах СССР стал активно разрабатывать крупные месторождения природного газа в Западной Сибири. Тогда для экспорта газа в Европу создали масштабную газотранспортную систему. Первые газопроводы были проложены через территорию Украины в страны Восточной Европы, в том числе в Австрию, Венгрию и Чехословакию. Один из них — «Братство», введенный в эксплуатацию в 1967 году и ставший первым крупным газопроводом, который соединил СССР и Европу.
В 1970—1980-х годах СССР продолжил расширять газотранспортную сеть. В частности, был построен новый газопровод «Союз» (он также назывался «Оренбург — Западная граница СССР»), доставлявший газ в Западную Европу. Он проходил через территорию России, Казахстана и Украины по следующему маршруту: Оренбург — Уральск — Александров Гай — ГИС «Сохрановка» — Кременчуг — Долина — Ужгород. Его общая протяженность — 2 750 км. Также СССР подписал контракт с Федеративной Республикой Германия на поставку газа. Эти и другие проекты стали частью стратегии СССР по укреплению экономических связей с Европой и обеспечению стабильного экспорта энергоресурсов.
Примерно в то же время завершилось строительство газопровода из Уренгоя в Ужгород протяженностью 4 451 км. Труба должна была пропускать 28 млрд кубов газа в год по 1420-мм трубам — на тот момент это было не по силам советским инженерам, чем и воспользовались США, активно запрещая передавать сюда трубы и технологии. Однако это только подогрело азарт строителей, и газопровод был досрочно введен в эксплуатацию. К 1985 году в добыче природного газа СССР обошел США в полтора раза, а благодаря новациям удалось сэкономить 5 млрд рублей.
В 1991 году, когда Советский Союз распался, газопроводы, которые проходили через территорию Украины, оставались ключевым маршрутом для поставок российского газа в Европу. Однако отношения между двумя странами усложнились. В 1992 году Украина получила в распоряжение основные газопроводы — по ним Россия поставляла газ европейцам. Несколько лет договор продлевался на ежегодной основе, но в 2009 году было принято решение заключить сделку сразу на 10 лет, то есть до конца 2019 года.
Этот период отличился и так называемыми «газовыми» кризисами. Наиболее серьезные произошли в 2006 и 2009 годах: сначала Россия на фоне споров о ценах и транзитных платежах временно прекратила поставки газа в Украину, из-за чего сократился поток и в Европу, затем на две недели поставка была полностью остановлена.
Тогда Россия решила развивать альтернативные маршруты, которые бы миновали Украину: в 2011 году заработал «Северный поток», который проходит по дну Балтийского моря и напрямую соединяет Россию с Германией, а в 2020-м — «Турецкий поток».
В ночь на 31 декабря 2019 года, за сутки до истечения договора, стороны смогли договориться о новом контракте — на период 2020—2024 годов. Соглашение также подразумевало возможность пролонгации еще на 10 лет. Спустя год транзит через Украину должен был составить 65 млрд кубических метров и 40 млрд кубических метров ежегодно с 2021 по 2024 годы. Документ предусматривал и отзыв всех взаимных судебных и арбитражных исков «Газпрома» и «Нафтогаза», по которым не было принято окончательных решений. При этом украинские власти рассчитывали на то, что получат от Москвы более 7 млрд долларов за транзит.
В мае 2022 года, когда Украина решила прекратить транзит в Европу через станцию «Сохрановка», поставки газа стали идти в сокращенном объеме. Вместе с тем Европа декларировала отказ от топлива из России и ввела санкции, в результате чего пришлось перевести оплату за газ для недружественных стран в рубли. Как итог, ряд европейских компаний отказался выполнять эти требования, после чего был отключен от поставок из России. Европа нарушила обязательства по контракту в части обслуживания турбин для «Северного потока», из-за чего прокачка по газопроводу упала. Также вскоре произошел теракт — уцелела лишь одна нитка «Северного потока — 2», что повлекло резкий скачок цен на газ в Европе, закрытие предприятий энергоемких отраслей и перевод производственных мощностей в соседние регионы.