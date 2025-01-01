Транзит газа через Украину остановлен. Что дальше?

Россия теряет рынок сбыта для тех же 15 млрд кубометров газа. «Газпром» только начал наращивать добычу газа после провала 2023 года. С 2021 года экспорт российского газа в ЕС сократился со 150 до 30 млрд кубометров в 2023 году. Соответственно упала и добыча газа. В 2024 году за счет наращивания поставок в Китай, некоторого восстановления объема экспорта в Европу, а также увеличения внутреннего потребления, добыча стала опять расти. Теперь можно ждать очередное снижение. Причем уже без возможности значительно компенсировать потери за счет Китая (газопровод «Сила Сибири» вышел на предельную мощность в 2024 году). Другой газопровод в Китай «Дальневосточный маршрут» заработает только в 2027 году. Немного компенсировать потери вероятно получится за счет поставок в Центральную Азию, но даже в самом оптимистичном варианте речь идет о 1−2 млрд кубометров в год из 15 млрд кубометров потерянных.