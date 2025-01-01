Шор: сделаю всё для единого экономического пространства постсоветских стран

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор по случаю Нового года обратился к жителям Молдавии и других постсоветских стран и пожелал государствам восстановить единое экономическое и политическое пространство.
«Сегодня Запад пытается нас разъединить. Мы видим, как это ухудшает жизнь людей. И не должны допустить этого раскола. У нас общие корни, общая история», — отметил политик.
Шор добавил, что в объединении «наша сила и процветание, наша достойная жизнь».
Лидер «Победы» подчеркнул, что со своей стороны сделает всё, что в его силах, чтобы единое экономическое и политическое пространство стран состоялось.
В конце декабря Илан Шор обратил внимание на то, что западные режимы взяли курс на разрушение института традиционной семьи.