Сербия и США 2 января начнут переговоры о санкциях Вашингтона против NIS

«Сегодня у нас есть важные новости. Хочу вас проинформировать, что уже завтра у нас состоятся крайне важные переговоры с нашими американскими партнерами из высших кругов американской политики, которые будут касаться энергетики, особенно санкций против NIS. Единственное, что могу вам сказать, — мы будем бороться за интересы нашей страны и стремиться сохранить стабильность снабжения нашего рынка нефтью и нефтепродуктами. Я бы сказал, что речь идет не только о выживании, а об ускоренном прогрессе нашей страны», — указал Вучич.
«Я верю в труд, верю в усердие наших людей и уверен, что вместе мы сможем достичь того результата, который мы запланировали, а именно стать самой успешной и самой быстрорастущей экономикой в Европе в 2025 году», — отметил президент.
Президент Сербии ранее отмечал, что решение США ввести санкции против NIS из-за владения Россией ее акциями не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Вучич поручил правительству сформировать рабочую группу для переговоров с Россией и США из-за планов Вашингтона ввести санкции в отношении NIS.
Президент России Владимир Путин в марте 2024 года подчеркивал, что компания «Газпром нефть» является самым крупным налогоплательщиком в Сербии, очень эффективно работает и много делает в сфере инноваций. Компании принадлежит более 50% сербской NIS. В 2023 году налоговые и прочие отчисления в бюджет страны составили 244,4 млрд динаров ($2,28 млрд по курсу на 12 марта 2024 года).
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (56,15% акций) и Сербия (29,87%).