Сербия и США 2 января начнут переговоры о санкциях Вашингтона против NIS

«Сегодня у нас есть важные новости. Хочу вас проинформировать, что уже завтра у нас состоятся крайне важные переговоры с нашими американскими партнерами из высших кругов американской политики, которые будут касаться энергетики, особенно санкций против NIS. Единственное, что могу вам сказать, — мы будем бороться за интересы нашей страны и стремиться сохранить стабильность снабжения нашего рынка нефтью и нефтепродуктами. Я бы сказал, что речь идет не только о выживании, а об ускоренном прогрессе нашей страны», — указал Вучич.