С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии

Как напоминает РИА Новости, зарплаты врачей, педагогов, соцработников и работников культуры, а также отдельных категорий государственных служащих проиндексированы на 13,2 процента.
На столько же увеличатся зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесных хозяйств.
При этом отмечается, что депутатов, сенаторов и судей индексация не затронет.
Помимо этого, с 1 января повышаются пенсии. Напомним, их проиндексируют на 7,3%. Коснется эта мера как работающих, так и неработающих граждан.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля.