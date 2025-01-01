Путин предложил сделать в cети «витрину» с технологическими достижениями Москвы

«Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда», — говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам прошедшей в декабре конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».