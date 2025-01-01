Новый раунд переговоров между Ираном и «евротройкой» пройдет 13 января

ДУБАЙ, 1 января. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между Ираном и странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) состоится 13 января в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.
По его словам, которые приводит телеканал SNN, то, что сейчас проходит между европейскими странами и Ираном, нельзя назвать полноценными переговорами, «это, скорее, консультации». Подробностей о том, кто будет в составе иранской делегации в Женеве, дипломат не привел.