Новый раунд переговоров между Ираном и «евротройкой» пройдет 13 января

По его словам, которые приводит телеканал SNN, то, что сейчас проходит между европейскими странами и Ираном, нельзя назвать полноценными переговорами, «это, скорее, консультации». Подробностей о том, кто будет в составе иранской делегации в Женеве, дипломат не привел.