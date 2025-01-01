Налог на прибыль для «Транснефти» с 2025 года вырастет до 40%

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Налоговая ставка на прибыль для «Транснефти» на 2025−2030 годы увеличивается до 40% (вместо 25%). Соответствующий закон в конце ноября 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин.
Ожидается, что 23% ставки налога будет направляться в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Минфин РФ отмечал, что увеличение налога на прибыль для «Транснефти» связано с ее монопольным статусом и может принести федеральному бюджету от 20 до 40 млрд рублей в год.
«Транснефть» заявляла, что поддерживает усилия Минфина по наполняемости бюджета РФ и выполнит решение основного акционера о росте налога на прибыль, но при этом ждет вынужденного сокращения инвестиционной программы из-за дефицита денежных средств.
«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.