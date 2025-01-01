Налог на прибыль для «Транснефти» с 2025 года вырастет до 40%

Ожидается, что 23% ставки налога будет направляться в федеральный бюджет, 17% — в региональный. Минфин РФ отмечал, что увеличение налога на прибыль для «Транснефти» связано с ее монопольным статусом и может принести федеральному бюджету от 20 до 40 млрд рублей в год.