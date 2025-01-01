На Украине заявили о готовности к работе без транзита газа РФ

Как сообщил ранее «Газпром», отказ украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу лишил технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем в 08:00 мск 1 января прокачка была остановлена.