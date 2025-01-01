На Украине заявили о готовности к работе без транзита газа РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Газотранспортная система (ГТС) Украины заблаговременно подготовлена к работе без подачи российского газа в Европу через свою территорию. Об этом сообщило Минэнерго Украины в Telegram-канале.
«С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей», — говорится в тексте.
В нем отмечается, что Украина в необходимом порядке проинформировала об этом международных партнеров.
Как сообщил ранее «Газпром», отказ украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу лишил технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем в 08:00 мск 1 января прокачка была остановлена.