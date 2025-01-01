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Монета в кармане и купюра под тарелкой: как «попросить» финансовое благополучие у Змеи

Символом наступающего 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. В том, как «попросить» Змею принести финансовое благополучие, какие существуют новогодние экономические приметы и почему люди их соблюдают, разбирались Финансы Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Midjourney

Следуя восточной традиции, многие люди, в том числе в России, к Новому году выполняют разные «ритуалы», следуют приметам, чтобы задобрить символ и привлечь удачу и благополучие.

Так, например, считается, что Зеленую Деревянную Змею можно «задобрить», положив в карман горсть монет или крупную купюру. Чтобы деньги были еще и у гостей, под каждую тарелку на новогоднем столе предлагают тоже положить монеты.

Кроме того, благосостояние россиянам советуют привлечь, зажигая незадолго до 00:00 семь зеленых свечей. На стол рекомендуют поставить маленькую змейку, а рядом — блюдце с едой.

Считается также, что удачу и финансовое благополучие можно «призывать» весь Год Змеи, если положить в кошелек кусочек змеиной кожи или носить украшения в форме змейки.

Помимо способов, которыми можно «задобрить» символ года, россиянам предлагают соблюсти «универсальные традиции». Так, чтобы «проложить дорогу к деньгам», перед Новым годом нужно провести уборку, навести порядок, на входной двери повесить веничек из трав, а елку украсить как можно пышнее и богаче. Стол также нужно накрыть богато, чтобы выбор блюд был разнообразным.

Распространенными финансовыми традициями, которые привлекут богатство, считаются набивание кошелька деньгами, раскладывание наличных в красных конвертах по всему дому, отказ давать деньги в долг 31 декабря.

Однако стоит отметить, что этими ритуалами люди не перекладывают ответственность за свое финансовое состояние на высшие силы. Они только придают себе позитивный настрой в канун Нового года — время, когда все хотят верить в чудо.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».