Монета в кармане и купюра под тарелкой: как «попросить» финансовое благополучие у Змеи

Помимо способов, которыми можно «задобрить» символ года, россиянам предлагают соблюсти «универсальные традиции». Так, чтобы «проложить дорогу к деньгам», перед Новым годом нужно провести уборку, навести порядок, на входной двери повесить веничек из трав, а елку украсить как можно пышнее и богаче. Стол также нужно накрыть богато, чтобы выбор блюд был разнообразным.