Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии

КИШИНЕВ, 1 января. /ТАСС/. Молдавия переключилась на поставки электрической энергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), которая работала на российском газе. Как сообщила молдавская госкомпания Energocom, в январе Румыния обеспечит до 62% потребностей республики в электроэнергии.
Из этого объема более 178 тыс. МВт·ч (39%) будет закуплено на румынской бирже OPCOM, еще 105 тыс. МВт·ч (23%) — на основании двусторонних контрактов. На собственных мощностях Молдавия может выработать до 127 тыс. МВт·ч, что составляет 28% потребления. Остальные 10% предполагается покрыть за счет возобновляемых источников энергии, которые зависят от погодных условий. Власти республики призвали местных потребителей экономно расходовать электроэнергию. В противном случае страну ждут веерные отключения.
На прошлой неделе «Газпром» уведомил газораспределительную компанию «Молдовагаз» об ограничении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.
Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому проблемы с этим видом топлива будут только у Приднестровья. Вместе с тем на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая была основным источником электроэнергии для Молдавии. По данным правительства Приднестровья, станция будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра.
После уведомления со стороны «Газпрома» премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что не признаёт долг «Молдовагаза», который российская сторона оценивает на уровне $709 млн.