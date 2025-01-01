Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому проблемы с этим видом топлива будут только у Приднестровья. Вместе с тем на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая была основным источником электроэнергии для Молдавии. По данным правительства Приднестровья, станция будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра.