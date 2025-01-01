Эксперты: индекс Мосбиржи в 2025 году может вернуться к 3 500 пунктам

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций в 2025 году может отыграть понесенные потери и вернуться к уровням весны 2024 года (3 500 пунктов), считают опрошенные ТАСС эксперты. Таким образом, потенциал роста портфеля акций из индекса Мосбиржи составляет около 20% не считая дивидендной доходности, которая принесет еще около 11%.
Основными факторами роста в российских бумагах являются низкие мультипликаторы, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин. «Мультипликатор P/E индекса Мосбиржи снижался до 3,4х что на 44% ниже среднего значения 6,1х в 2013—2024 годах. Это создает потенциал роста котировок на 50% на горизонте одного-двух лет», — сказал он.
Увеличилась и потенциальная дивидендная доходность, достигнув исторического максимума в 11,5%. «Основная часть выплат дивидендов, скорее всего, придется на нефтегазовый сектор, а банковский сектор примет консервативную дивидендную политику из-за ужесточения требований к капиталу», — также считает Брагин.
Базовыми факторами к восстановлению рынка также должны стать сигналы о смягчении денежно-кредитной политики и снижение геополитической напряженности.
Где будет индекс Мосбиржи.
По оценкам специалистов, индекс Мосбиржи может продолжить коррекцию в случае новых внешних или внутренних экономических шоков. Однако потенциал роста индикатора в настоящее время существенно больше.
В базовом сценарии УК «Альфа-капитал», в 2025 году индекс Мосбиржи отыграет часть потерь ушедшего года, достигнув отметки 3 000 пунктов. В «Цифра брокер» и «БКС Мир инвестиций» считают, что по итогам 2025 года бенчмарк вернется на 3 500 пунктов. Дивидендная доходность может принести еще около 11%.
В то же время, рост в акциях останется ограниченным в I квартале, в том числе из-за рисков новых санкций от уходящей команды Джо Байдена, отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Более активное восстановление может произойти уже во II квартале.
Какие бумаги имеют перспективу.
По мнению специалистов, самый высокий потенциал роста — в секторе финансов, нефти и газа. Говоря о голубых фишках, в «Цифра брокер» в первую очередь обращают внимание на экспортоориентированные компании, которые выступают бенефициарами ослабления рубля — «Роснефть» и «Лукойл». «БКС Мир инвестиций» выделяют «Татнефть», так как бумага «по-прежнему может приподнести дивидендный сюрприз в виде повышения коэффициента дивидендных выплат до 75−90% по результатам за 2024 года».
Аналитики продолжают делать ставку на ралли в золоте, выделяя акции «Полюса». «Бумаги могут быть интересны на фоне ожиданий высокой цены золота в период начала смягчения политики ФРС при сохраняющейся геополитической премии, а также обновлений по запуску месторождения Сухой Лог», — считает руководитель отдела по управлению акциями УК «Первая» Антон Кравченко.
Среди экспортеров динамику лучше рынка может продемонстрировать и «Фосагро». «Мы настроены позитивно насчет “Фосагро” благодаря относительно слабому рублю, устойчивым ценам на фосфорные удобрения и отмене валютных экспортных пошлин с 1 января 2025 года. Ожидаем рост выпуска сложных удобрений в 2025 году, что должно поддержать выручку», — рассказал Короев.
В финансовом секторе в условиях высокой неопределенности по инфляции и ключевой ставке аналитики выделяют Т-банк. «Т-банк менее подвержен влиянию роста ставок, менеджмент также успешно интегрирует Росбанк», — пояснил Кравченко. Эксперты рекомендуют присмотреться и к «Ренессанс страхование», как к одному из наиболее активно растущих игроков рынка страхования.
Говоря о компаниях технологического сектора, «БКС Мир инвестиций» отмечают Мосбиржу, в том числе за счет дивидендного потенциала с рекордными ожиданиями прибыли за 2024 год. Расписки Ozon могут показать динамику лучше рынка, так как результаты за III квартал отразили улучшение рентабельности и умеренную долговую нагрузку. «Это могло снизить беспокойство инвесторов по поводу финансового положения компании», — считает Короев. Акции «Яндекса» остаются привлекательными за счет сильных результатов за III квартал 2024 года, низкой долговой нагрузки и долгосрочных перспектив бизнеса, добавил он.
Сложная ситуация на рынке труда, связанная с нехваткой рабочей силы, станет драйвером роста для HeadHunter. На данный момент рынок недооценивает потенциальные темпы роста компании, считают в УК «Первая».
Что будет с закредитованными компаниями.
Акции закредитованных компаний находятся в зоне риска в перспективе 2025 года, поэтому важно оценивать состояние в секторе присутствия, положения компании на этом рынке, эффективности ее деятельности, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
По мнению эксперта, одним из кейсов, когда несмотря на наличие долга, компания демонстрирует опережающие рынок темпы, и может показать ускорение роста финансовых показателей благодаря запуску инновационных препаратов, является компания «Промомед».
Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян в свою очередь считает, что 2025 год может быть более жестким, чем ушедший. «Мы входим в него с очень жесткими денежно-кредитными условиями, которые негативно влияют на финансовые возможности в экономике. Появляются признаки и зачатки проблем с ликвидностью у российских эмитентов», — сказал он. Эксперт не исключил дефолты и банкротства отдельных компаний. Что бы от них защититься следует придерживаться консервативной стратегии, подчеркнул Оганисян.