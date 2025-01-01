Эксперты: индекс Мосбиржи в 2025 году может вернуться к 3 500 пунктам

Говоря о компаниях технологического сектора, «БКС Мир инвестиций» отмечают Мосбиржу, в том числе за счет дивидендного потенциала с рекордными ожиданиями прибыли за 2024 год. Расписки Ozon могут показать динамику лучше рынка, так как результаты за III квартал отразили улучшение рентабельности и умеренную долговую нагрузку. «Это могло снизить беспокойство инвесторов по поводу финансового положения компании», — считает Короев. Акции «Яндекса» остаются привлекательными за счет сильных результатов за III квартал 2024 года, низкой долговой нагрузки и долгосрочных перспектив бизнеса, добавил он.