Эксперт Медведков: ВТО остается ключевым инструментом мировой торговли

«То, что ВТО — активный и эффективный инструмент поддержки интересов и государства, и компаний, можно подтвердить десятками примеров. Но наиболее яркими являются следующие факты. Первый — очередь из более 20 стран, которые к ВТО хотят присоединиться. В их числе — наши близкие партнеры Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан. Вряд ли они тратили бы немаленькие ресурсы на присоединение к организации, будущее которой не ясно или участие в которой не имеет смысла. Второй — попытки США и ЕС исключить Россию из ВТО. Они не увенчались успехом, но ведь цель их как раз заключалась в том, чтобы лишить нашу экономику тех плюсов, которые дает ВТО своим участникам», — убежден эксперт.