Эксперт Медведков: ВТО остается ключевым инструментом мировой торговли

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Всемирная торговая организация (ВТО) по-прежнему является ключевой площадкой для важных переговорных процессов, определяющих правила игры в мировой торговле, создавая эффект стабильности и развития. Такое мнение ТАСС высказал советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков, комментируя итоги 30-летней работы организации.
ВТО начала работу 1 января 1995 года, продолжая выполнять функции Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), принятого в 1947 году. На сегодняшний день в организации 166 участников, на долю которых приходится около 98% мировой торговли. Международная торговля развивается по тем правилам, которые были созданы 30 лет назад на площадке ВТО.
«Это главный и ежедневно продолжающийся эффект от деятельности ВТО. Он позитивен для любой экономики, особенно если она ориентирована на рыночные принципы. Он позволяет создавать новые отрасли и обеспечивать рост рабочих мест в традиционных. Это эффект стабильности и развития и является главным практическим результатом 30-летней работы организации, несмотря на все неурядицы последних лет», — отметил Медведков, указав при этом, что их — неурядиц — было немало.
По мнению эксперта, главная проблема для России связана с реформой соглашения по сельскому хозяйству, которая должна была привести к выравниванию уровней поддержки сельского хозяйства между участниками ВТО и снижению барьеров в торговле продовольствием, давая российским сельхозпроизводителям дополнительные стимулы для развития и экспорта.
США и ВТО.
Медведков напомнил, что США заблокировали систему разрешения споров, пытаясь вынудить членов организации изменить правила ее работы.
«В результате нет ни системы, ни новых правил. Опасной стала практика масштабных нарушений правил торговли со стороны крупнейших членов организации. Проблема здесь совсем не в ВТО, а в том, что политики некоторых стран начали идеологическую борьбу в том месте, которое предназначено для наведения торговых мостов, а не их разрушения», — подчеркнул собеседник агентства.
Он убежден, что в случае, если угрозы США выйти из ВТО будут реализованы, возможно, часть торгового мира вздохнет с облегчением.
«Организация начнет постепенное избавление от накопившихся проблем, и у нее появится новый неформальный лидер. Пока, правда, желающих занять это место нет. Так или иначе, ВТО без США вряд ли приведет к развалу организации», — продолжил Медведков.
Конечно, проблемы ВТО связаны не только с действиями США или других членов организации, считает эксперт.
«Необходима реформа, с этим согласны все. Ее главные направления касаются повышения ответственности за выполнение обязательств, приведения уровня преференций для развивающихся стран в соответствие с уровнем их экономического развития, условий заключения соглашений с ограниченным кругом участников. Ключевой элемент реформы касается системы разрешения споров, — отметил он. — Но даже без реформы участие в ВТО имеет прямой и вполне конкретный экономический смысл. Здесь завершаются важные переговорные процессы, результаты которых определят правила игры в ключевых для России областях, таких как электронная торговля или субсидии в сфере рыболовства».
Альтернативы ВТО.
Отвечая на вопрос о перспективах БРИКС в дальнейшем стать альтернативной торговой площадкой, Медведков отметил, что между участниками пока нет единства по некоторым экономическим вопросам и использовать эту площадку целесообразно для координации позиций в ВТО. А другие международные организации, по его словам, пока являются универсальными и вообще не приспособлены к выполнению функций регулирования.
«То, что ВТО — активный и эффективный инструмент поддержки интересов и государства, и компаний, можно подтвердить десятками примеров. Но наиболее яркими являются следующие факты. Первый — очередь из более 20 стран, которые к ВТО хотят присоединиться. В их числе — наши близкие партнеры Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан. Вряд ли они тратили бы немаленькие ресурсы на присоединение к организации, будущее которой не ясно или участие в которой не имеет смысла. Второй — попытки США и ЕС исключить Россию из ВТО. Они не увенчались успехом, но ведь цель их как раз заключалась в том, чтобы лишить нашу экономику тех плюсов, которые дает ВТО своим участникам», — убежден эксперт.
В новость внесена правка (10:47 мск) — передается с уточнением должности эксперта, верно — советник Центра экспертизы по вопросам ВТО.