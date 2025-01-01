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ЦБ сообщил об истечении срока сертификатов безопасности карт Visa и MasterCard

У части карт международных платежных систем Visa и MasterCard с сегодняшнего дня перестали действовать сертификаты безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой Центробанк.

Источник: Российская газета

Теперь карты могут не срабатывать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, однако операции по ним продолжатся. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт заблаговременно организовали подготовительную работу по переформатированию соответствующих настроек.

В общей сложности, карты Visa и MasterCard не смогут принимать менее одного процента от всей терминальной сети.

Напомним, Visa и MasterCard ограничили работу в России в 2022 году из-за событий на Украине.

В то же время карты этих платежных систем, выпущенные ранее российскими банками, продолжили работать в стране, так как операции по ним проходят через Национальную систему платежных карт.