ЦБ сообщил об истечении срока сертификатов безопасности карт Visa и MasterCard

Теперь карты могут не срабатывать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, однако операции по ним продолжатся. Банк России совместно с Национальной системой платежных карт заблаговременно организовали подготовительную работу по переформатированию соответствующих настроек.
В общей сложности, карты Visa и MasterCard не смогут принимать менее одного процента от всей терминальной сети.
Напомним, Visa и MasterCard ограничили работу в России в 2022 году из-за событий на Украине.
В то же время карты этих платежных систем, выпущенные ранее российскими банками, продолжили работать в стране, так как операции по ним проходят через Национальную систему платежных карт.