За бесценок. Стали известны 3 товара, которые подешевеют после праздников

Магазины приступают к распродаже новогодних гирлянд, елочных игрушек и прочих праздничных атрибутов, скидки на которые могут реально достигать 40−50%. С хорошим дисконтом на полках распродают конфеты, шоколад и другие праздничные угощения, особенно если они имеют новогоднюю символику. За треть от ранее обозначенной цены можно приобрести и готовые сладкие новогодние подарки, тем более что, как правило, в них представлены сладости с уже «скороподходящим» сроком годности.