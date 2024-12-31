За бесценок. Стали известны 3 товара, которые подешевеют после праздников

Исторически есть ряд товаров, которые традиционно дешевеют после новогодних праздников. Для aif.ru их перечислила профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.
Новогодние товары.
Магазины приступают к распродаже новогодних гирлянд, елочных игрушек и прочих праздничных атрибутов, скидки на которые могут реально достигать 40−50%. С хорошим дисконтом на полках распродают конфеты, шоколад и другие праздничные угощения, особенно если они имеют новогоднюю символику. За треть от ранее обозначенной цены можно приобрести и готовые сладкие новогодние подарки, тем более что, как правило, в них представлены сладости с уже «скороподходящим» сроком годности.
Бытовая техника.
На удивление, сразу после новогодних праздников дешевеет и бытовая техника. Точнее, она возвращается к своей первоначальной стоимости до предпраздничного ажиотажа. Да, и продавцы-консультанты готовы предоставить неплохую скидку, поскольку январь — самый неприбыльный месяц. Все деньги народ уже потратил, покупателей с «полными карманами» уже мало.
Одежда и снаряжение.
Ближе к февралю хорошие скидки возможны на спортивное зимнее снаряжение — лыжи, сноуборды. В последний зимний месяц также многие магазины проводят распродажи и зимней коллекции одежды и обуви, чтобы освободить место для весенних моделей. Это период, когда действительно можно приобрести хорошую зимнюю вещь со скидкой 10−25%. Остается только не промахнуться с размерным рядом, поскольку носить ее вы уже, наверное, будете только в следующем году.
А вот кофе в начале 2025 года может серьезно вырасти в цене. Впрочем, эксперты уверены, что эта тенденция продлится недолго, и уже во втором полугодии цены снова пойдут вниз. Связано это с тем, что станут более конкретными показатели урожайности кофе во Вьетнаме и Бразилии.